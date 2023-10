Flachi: «Milan e Inter hanno qualcosa in più, ma per la Champions occhio a…». Le sue parole in esclusiva a Calcionews24

(Esclusiva a cura di Lorenzo Bosca) – Francesco Flachi, una vita sui campi di gioco all’insegna del gol, è intervenuto in ESCLUSIVA a CalcioNews24 per parlare dei principali temi di attualità nel panorama calcistico nostrano. Le sue parole.

FIORENTINA DA QUARTO POSTO? – «No, non si esagera. Poi è vero che Milan ed Inter hanno qualcosa in più. Anche la Roma stessa forse per il suo attacco. La Juve ha certamente buoni giocatori e forse è un po’ avvantaggiata perché non gioca le coppe. Però poi non ne vedo altre, non vedo questo distacco enorme da non poter sognare di poter andare in Champions»

