Simone Braglia, ex portiere del Milan, ha parlato così dei fischi di San Siro per Donnarumma durante Italia Ucraina

Ai microfoni di TMW Radio, Simone Braglia ha parlato dei fischi all’ex Milan Gianluigi Donnarumma in Italia Ucraina.

FISCHI DONNARUMMA – «Il modo in cui è venuto il pareggio con la Macedonia e come hanno interpretato la partita e come hanno interpretato questa è il centro del messaggio di Spalletti. Non era un messaggio riferito solo a Donnarumma. Ha detto che è un privilegio la Nazionale, quindi è un messaggio chiaro ai giocatori. Sui fischi dico che si possono fare quando giocano con la squadra di club e non con la Nazionale, sennò il significato del nostro inno va a farsi benedire. Ok che il tifoso faccia il tifoso ma va anche educato. Quando gioca la Nazionale, si deve rimanere uniti. Troppi i fischi ieri sera. Ho sempre criticato anche io Donnarumma per le scelte, ma quella di club è un conto, quella della Nazionale è un altro. Quando si gioca per la Nazionale dovremmo avere un po’ di senso patriottico».