Fiorentina Milan, pronta una coreografia nel ricordo di Joe Barone: i dettagli in vista della sfida di campionato di sabato al Franchi

Sabato sera al Franchi andrà in scena la sfida di campionato tra Fiorentina e Milan, valida per la trentesima giornata di Serie A e la prima partita della formazione viola dopo la scomparsa di Joe Barone.

Proprio in occassione dei match contro i rossoneri, i tifosi della Fiorentina prepareranno una coreografia per omaggiarlo. Ecco il comunicato della curva Fiesole:

COMUNICATO – «In occasione della partita di sabato, si invita la tifoseria a presenziare alle 18.45 nei pressi dei cancelli tra la Fiesole e la Tribuna al passaggio del pullman, per dare ancora una volta un messaggio di forza ai nostri ragazzi. In un momento così difficile dobbiamo restare ancora più uniti e dimostrare come Firenze si rialza dalle difficoltà. Invitiamo inoltre tutti i tifosi, ad entrare il prima possibile allo stadio per seguire le istruzioni necessarie alla buona riuscita della coreografia che sarà messa in atto in Curva e Maratona».