Fiorentina Milan Femminile: sfida tra le ex Adami e Vitale

Tra poche ore il Milan Femminile scenderà in campo contro la Fiorentina, una sfida anche tra le ex di turno Adami e Vitale

Oggi per il lunch match della settima giornata di campionato si affronteranno Fiorentina e Milan Femminile. Le rossonere sono reduci da una vittoria e un pareggio contro Napoli e Roma, mentre le padrone di casa vengono da tre vittorie consecutive contro Lazio, Sampdoria e Verona.

La sfida vedrà il confronto tra le doppie ex di turno: Greta Adami e Francesca Vitale. La centrocampista rossonera ha siglato otto reti con la maglia della Fiorentina in Serie A tra il 2016 e il 2021; mentre con la squadra rossonera è arrivata una delle due marcature di Francesca Vitale nel massimo campionato (novembre 2019 vs Juventus).