Fiorentina Milan: scelta fatta su Nico Gonzalez, la decisione di Italiano per il match

In vista di Fiorentina Milan di domani sera Italiano sembra aver fatto la sua scelta su Nico Gonzalez. La decisione dell’allenatore

Per il match di domani sera al Franchi tra Fiorentina e Milan, valido per la trentesima giornata della Serie A 2023-24, Vincenzo Italiano sembra aver preso la sua decisione su Nico Gonzalez:

come riportato da Calciomercato.com non è sicuro di una maglia dal primo minuto. Non perché abbia a che fare con qualche infortunio, ma perché il suo ritorno in gruppo dopo gli impegni con la Nazionale argentina è avvenuto solo oggi, la seduta lo ha visto lavorare normalmente ma il tecnico viola non vorrebbe rischiarlo visto il lungo viaggio e la storia clinica tribolata del suo numero 10. Nella mattinata di domani dovrebbe andare in scena un colloquio tra allenatore e giocatore volto a prendere una decisione definitiva.