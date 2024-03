Fiorentina Milan: Pioli ha scelto il sostituto dello squalificato Theo Hernandez

In vista di Fiorentina Milan, Stefano Pioli dovrà fare a meno dello squalificato Theo Hernandez, ecco con chi lo sostituirà

Sabato sera al Franchi il Milan affronterà la Fiorentina in campionato per la giornata 30 della Serie A 2023-24. In vista del match, Stefano Pioli dovrà fare a meno tra i giocatori a disposizione dello squalificato Theo Hernandez.

L’allenatore come riportato da Calciomercato.com per sostituirlo dovrebbe schierare Alessandro Florenzi con Davide Calabria sul versante opposto. Vedremo se sarà così o poi farà altre scelte.