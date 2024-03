Fiorentina Milan: Italiano valuta la mossa a sorpresa, l’idea dell’allenatore per il match

Sabato sera il Milan affronterà la Fiorentina in campionato. In vista del match Vincenzo Italiano sta pensando ad una possibile mossa a sorpresa

In vista di Fiorentina Milan e rispetto alle ultime uscite stagionali, Vincenzo Italiano dovrebbe proporre una formazione diversa, orfana non solo di Giacomo Bonaventura, squalificato.

In tal senso Nico Gonzalez, dovrebbe godere di un turno di riposo dopo gli impegni con la Nazionale argentina in questa sosta. L’idea dell’allenatore è quella di preservare il giocatore per la semifinale di Coppa Italia contro l’Atalanta.