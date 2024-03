Fiorentina Milan, Italiano esulta: tre importanti recuperi in vista della sfida di sabato

Fiorentina-Milan, Vincenzo Italiano può esultare: tre importanti recuperi in vista della sfida di sabato sera al Franchi

Secondo quanto riportato da Repubblica, in vista della sfida tra il Milan e la Fiorentina allo stadio Artemio Franchi di Firenze, gli uomini di Italiano stanno lavorando a pieno regime: recuperando ben tre giocatori che saranno a disposizione sabato.

Ad oggi i giocatori viola che hanno recuperato di condizione sono esattamente Dodò, Kouamé e Barak. Una gara importante per il club rossonero per continuare la striscia di vittorie e consolidare il secondo posto in classifica con tre punti di vantaggio sulla Juve.