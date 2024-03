Fiorentina Milan, chi con Tomori? Ballottaggio aperto, c’è lui in vantaggio

Fiorentina-Milan, ballottaggio aperto al centro della difesa: Gabbia in vantaggio su Thiaw per fare coppia con Tomori

Come riportato dal Corriere dello Sport, in vista della sfida di sabato sera tra Fiorentina e Milan è aperto in casa rossonera un ballottaggio per quanto riguarda la coppia centrale di difesa.

Ad oggi l’unico sicuro del posto è Fikayo Tomori. L’altro posto davanti a Maignan se lo giocano Matteo Gabbia e Malick Thiaw. Secondo le ultime indiscrezioni, l’italiano sembra essere favorito per fare coppia con l’inglese al Franchi.