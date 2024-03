Fiorentina Milan, Pioli torna al Franchi con quest’obiettivo: sfatare il tabù Italiano. I precedenti dei match di Serie A

Pioli torna al Franchi per sfidare la Fiorentina nel primo match dopo la pausa nazionali. Una sfida molto importante per il Milan per confermare il secondo posto su un campo sicuramente non facile.

Inoltre, il tecnico rossonero vuole sfatare il tabù Italiano in trasferta: contro il suo collega non è mai riuscito a vincere lontano dalle mura amiche. I precedenti a riguardo sono 3: contro lo Spezia nel 2020/21 e contro la Fiorentina nelle ultime due stagioni.