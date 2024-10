Fiorentina Milan, Marianella difende Fonseca: «Troppe critiche, dalla tribuna ho visto questa partita»

Fiorentina Milan, Massimo Marianella, noto giornalista, ha difeso Fonseca dalle tante critiche ricevute: le sue dichiarazioni

Ospite a Sky, Massimo Marianella ha dichiarato:

PAROLE – «Un De Gea di dimensioni galattiche si è messo tra il Milan e la vittoria. Guardando la partita da osservatore, ero in tribuna, ho avuto sensazioni diverse dal risultato e dalle polemiche che ci sono state dopo. La Fiorentina ha meritato di vincere, sì e ha fatto una grande partita, un tassello di crescita importante per Palladino e l’ambiente. Il Milan è uscito sconfitto però da una partita strana, secondo me giocando meglio di come non dica il risultato e di come non hanno detto le critiche. Questa è la sensazione che ho avuto io, soprattutto a inizio secondo tempo si è vista una squadra che è entrata con personalità e ha cominciato a fare la partita. Poi ha trovato una Fiorentina che è venuta fuori alla grande, ma il Milan per me in questo momento meriterebbe meno critiche di quante ne sta ricevendo, è una squadra che secondo me ha dei tasselli che devono essere messi insieme un po’ meglio».