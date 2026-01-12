Fiorentina Milan, continua l’imbattibilità rossonera in Serie A: è solo la quarta volta che accade… Segui le ultimissime

Il cammino dei rossoneri in questo campionato sta assumendo contorni sempre più prestigiosi, consolidando una marcia che profuma di scudetto. Secondo i dati forniti da Opta, leader mondiale nell’analisi delle statistiche sportive, il Milanha stabilito un primato statistico di assoluto rilievo: nell’era dei tre punti a vittoria, solo per la quarta volta nella sua storia il club ha registrato una sola sconfitta nelle prime 19 giornate.

Un rendimento da leggenda per il Diavolo

Con uno score impressionante di 11 vittorie, 7 pareggi e un solo stop, la compagine milanista eguaglia le annate d’oro del 1995/96, del 2003/04 e del 2004/05. Questi numeri certificano l’eccezionale lavoro svolto da Massimiliano Allegri, l’allenatore toscano noto per la sua capacità di dare equilibrio e concretezza alle proprie squadre, che è riuscito a blindare la difesa e rendere la formazione meneghina una vera macchina da punti.

L’assetto tattico dei rossoneri si sta dimostrando estremamente difficile da scardinare per gli avversari, merito di una ritrovata compattezza e di una gestione dei momenti della partita tipica delle squadre guidate dal tecnico livornese.

La mano di Igli Tare dietro il successo rossonero

Se il campo premia i risultati, gran parte del merito va attribuito alla programmazione societaria. Igli Tare, il nuovo Direttore Sportivo del Milan apprezzato per la sua competenza tecnica e il fiuto nello scouting internazionale, ha costruito una rosa profonda e versatile, capace di sopperire alle assenze e mantenere alto il livello delle prestazioni.

L’innesto di giocatori chiave come Youssouf Fofana, il possente mediano francese che garantisce protezione alla retroguardia, o la conferma di pilastri come Mike Maignan, l’insuperabile portiere della nazionale francese dai riflessi prodigiosi, ha permesso al Diavolo di mantenere una continuità di risultati che mancava da quasi vent’anni.

Prospettive scudetto per i rossoneri

Guardando ai precedenti storici citati da Opta, emerge un dato interessante: nelle stagioni in cui il Milan ha mantenuto una simile solidità dopo 19 gare, ha quasi sempre lottato fino all’ultimo secondo per il titolo o ha alzato il trofeo. La gestione di Massimiliano Allegri sembra orientata proprio verso questa direzione, privilegiando la concretezza alla ricerca estetica fine a se stessa.

In questa sessione di mercato, il lavoro di Igli Tare sarà fondamentale per puntellare ulteriormente un gruppo che ha già dimostrato di essere tra i più solidi dell’era moderna. Se il Diavolo continuerà a viaggiare con questi ritmi, il sogno della seconda stella diventerà una realtà sempre più concreta per il popolo milanista.