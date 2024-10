Fiorentina Milan, il bel GESTO di Adli con gli ex compagni: COSA è successo durante il riscaldamento prepartita al Franchi

Adli dopo il gol in Conference League è stato schierato titolare da Palladino anche per Fiorentina Milan che per lui è una sfida da ex.

Il centrocampista, durante il riscaldamento prepartita al Franchi, è stato inquadrato dalle telecamere di Dazn mentre salutava e abbracciava quelli che fino a pochi mesi fa erano i suoi compagni di squadra. Bel gesto di Adli.