Fiorentina Milan: gli episodi curiosi che non avete notato dal Franchi nel match della 30ª giornata di Serie A 2023/24. Retroscena

Fiorentina Milan sotto il segno delle curiosità. Direttamente dal Franchi, ecco tutti gli episodi che (forse) non avete notato del match, valido per la trentesima giornata di Serie A 2023/24.

20:10 – Tifosi della Fiorentina arrivati in largo anticipo allo stadio per preparare la coreografia dedicata al ricordo di Joe Barone. Previsto un minuto di silenzio prima del calcio di inizio e un video tributo dedicato al dirigente scomparso. Dove di consueto sedeva allo stadio, verrà messa una maglia viola con il numero 10. Dieci come il suo idolo Maradona

20:25 – Primi appalusi nel ricordo di Joe Barone, striscione dei tifosi della Fiorentina a ricordare e omaggiare il dirigente scomparso

20:32 – Sul maxischermo dello stadio viene mostrato un video tributo a Joe Barone. Immagini accompagnate dall’applauso di tutto lo stadio

20:44 – Coreografia in tutto lo stadio ad accogliere le due squadre che entrano in campo. Grande emozione al Franchi nel ricordo di Joe Barone. I bambini che di consueto accompagnano i giocatori in campo sono entrati con dei palloncini bianchi in mano

20:46 – La Fiorentina che per la foto di rito pre partita si è schiarata mostrando la maglia viola con scritto Joe Barone 1

20:47 – Inizia il minuto di silenzio nel ricordo del dirigente viola scomparso. Applauso inziale poi tutto tace al Franchi. Più di qualche giocatore della Fiorentina commosso, così come Stefano Pioli

20:48 – Scaroni ha deposto un mazzo di 50 rose bianche sul posto che era occupato di consueto da Joe Barone

20:49 – Inizia il match

20:53 – Subito indicazioni di Pioli a Bennacer. L’allenatore rossonero lo richiama più volte sulla posizione da tenere in campo

20:59 – Pioli soddisfatto della fase offensiva della squadra, in fase difensiva chiede a Bennacer di stare un po’ più basso e di aiutare i due difensori centrali

21:13 – Piccolo problemino alla caviglia per Florenzi, Pioli manda a scaldare Terracciano e Bartesaghi. Il difensore dall’ultimo scatto sembra aver recuperato

21:14 – Pioli ha chiesto più volte le condizioni a Leao dopo l’intervento di Martinez Quarta. L’allenatore preoccupato dopo l’ultimo stop palla non convincente. Ha richiamato Pulisic, sollecitandolo a tenersi pronto nel caso serva

21:18 – Maresca sta parlando molto con le due panchine in questi minuti di gioco

21:30 – Pioli chiede a Maignan di ripetere più volte il lancio lungo per Leao, soluzione provata più volte in allenamento dal Milan. Gesto del portoghese che invita il portiere a fare questo tipo di giocata più velocemente

21:34 – Finisce il primo tempo