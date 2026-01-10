Fiorentina Milan, Allegri in conferenza: «In estate li pronosticai fuori dalla Champions per questo motivo. Ecco perché abbiamo questi punti»

Fiorentina Milan, Allegri in conferenza stampa ha parlato ripreso il tema del pronostico estivo sui Viola e le difficoltà dei suoi contro le piccole

Massimiliano Allegri, allenatore del Milan, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita contro la Fiorentina, in programma domani pomeriggio alle ore 15 presso l’Artemio Franchi di Firenze.

Dopo il pareggio per 1-1 contro il Genoa di giovedì, i rossoneri sono chiamati a un pronto riscatto per riprendere la corsa in Serie A, con un girone di ritorno che si preannuncia intenso e ricco di sfide complicate.

IN ESTATE NON CITO’ LA FIORENTINA TRA LE CANDIDATE ALLA CHAMPIONS – «Mi ero proprio dimenticato, non l’ho fatto apposta. Mi è dispiaciuto, mi dispiace poi per Stefano che è un grande allenatore».

UNDICI PUNTI PERSI CONTRO LE PICCOLE – «La Fiorentina è una squadra che doveva stare non in quella posizione. Per quanto riguarda gli 11 punti dilapidati il calcio è questo. Se abbiamo questi punti vuol dire che meritiamo questi punti. Se, se, se. Se con la Roma Dybala segnava e Maignan non parava… Abbiamo 39 punti, dobbiamo analizzare quelli che abbiamo e migliorare nella prestazione. Col Genoa bisognava migliorare negli ultimi 20 metri. Con i se e con i ma non si va da nessuna parte».

LEGGI ANCHE – La conferenza stampa completa di Massimiliano Allegri pre Fiorentina Milan