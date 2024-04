Fiorentina Atalanta 1-0: Mandragora decisivo, la viola riscatta il ko contro il Milan

Un euro gol di Mandragora decide la semifinale dii Coppa Italia tra Fiorentina Atalanta. La viola riscatta il ko contro il Milan

La Fiorentina batte 1-0 l’Atalanta e si aggiudica la semifinale di andata di Coppa Italia, riscattando la sconfitta in campionato contro il Milan.

Primo tempo dominato dalla Viola, che sblocca con merito il match al 31′ grazie a un euro-gol di Mandragora, un sinistro a giro da 25 metri che si stampa sul palo e batte Carnesecchi. Gasperini (in tribuna per squalifica) inserisce Scamacca a inizio ripresa e la Dea cresce e crea qualche occasione, ma è Carnesecchi a tenere in vita i bergamaschi con due parate (pazzesca la prima) su Nico Gonzalez. Il ritorno a Bergamo il 24 aprile.