Fiorentina arrabbiata col Milan per i biglietti: coinvolte le Questure. Il settore ospiti sarà invaso dai tifosi rossoneri

Come riporta il Corriere dello Sport tiene banco la vicenda dei biglietti venduti ai tifosi del Milan nel settore ospiti della Fiorentina: per la vendita, infatti, non sono state imposte né restrizioni legate alla provenienza geografica, né tantomeno è stata richiesta una tessera di fidelizzazione, in questo caso la InViolaCar. Qualche tifoso viola è riuscito nell’acquisto ma il settore sarà invaso dai sostenitori rossoneri. La Fiorentina è infastidita, arrabbiata.

Sono state coinvolte le Questure di entrambe le città (Firenze e Milano) e l’Osservatorio per le Manifestazioni Sportive. C’è da trovare quanto prima una soluzione, anche perché i tifosi viola si metteranno comunque in viaggio: quelli che hanno il tagliando e pure quelli senza che hanno già organizzato, pagandolo, il viaggio.