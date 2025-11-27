Fiorentina AEK Atene 0-1: notte fonda al Franchi, crisi viola anche in Conference League

Fiorentina AEK Atene 0-1: seconda sconfitta consecutiva in Europa per i toscani. Decide Gacinovic, i greci operano il sorpasso in classifica

Si conclude con un’altra serata amara l’impegno europeo della Fiorentina, che conferma il momento no e non riesce ancora a svoltare la stagione. Le difficoltà del campionato si riflettono anche in Europa, dove, nonostante avesse cominciato comunque bene, arrivano ora le sconfitte a minare le certezze del gruppo. L’AEK Atene compie il blitz e vince 1-0 al Franchi, condannando i padroni di casa al secondo ko di fila in Conference League.

A decidere l’incontro è un episodio nel primo tempo: la compagine greca sblocca la contesa al 35’. L’azione nasce da un cross di Pineda, su cui interviene con una pizzata di testa intelligente il Tucu Pereyra: la sfera arriva sul secondo palo dove c’è un solissimo Gacinovic, il quale, dimenticato dalla difesa, non può far altro che appoggiare in rete da pochi passi per il vantaggio ospite.

Nella seconda frazione, la Fiorentina è chiamata disperatamente al ribaltone nella ripresa. Un ribaltone che non arriva, nonostante gli sforzi: i viola ci provano fino all’ultimo, sfiorano il pareggio in mischia e creano chance importanti, ma la porta greca resta stregata e il match finisce 0-1. Al triplice fischio vince l’AEK, mentre la Fiorentina si lecca le ferite per un risultato che pesa come un macigno. La classifica del girone subisce uno scossone: l’AEK supera proprio la Fiorentina, salendo a quota 7 punti, mentre i viola restano inchiodati a 6.