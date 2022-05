Finale di stagione Milan: i precedenti con i rossoneri in testa a 3 dalla fine

Il Milan è al comando della classifica di Serie A. Ecco cosa è successo le volte che i rossoneri erano in testa al campionato a 3 giornate dalla fine

secondo una statistica riportata da Sky Sport in 15 occasioni hanno poi vinto il campionato in 2 invece hanno subito la sconfitta in volata