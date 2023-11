Filippo Galli svela: «La storia con Donnarumma è finita male. Ecco perché ha lasciato il Milan»

Filippo Galli ha parlato prima del match Milan Psg di Champions League. Ecco che cosa ha detto su Donnarumma

Filippo Galli a Milan TV prima di Milan Psg.

DONNARUMMA – «È una storia finita male, con Gigio che ha lasciato il Milan che lo aveva preso a 14 anni: lì la differenza la fece il dottor Galliani. Esordì giovanissimo. La scelta è chiacchierata, i tifosi non l’hanno ancora digerita. Bisogna anche capire il momento che attraversava il Milan in quella fase. Lui ha visto, evidentemente attraverso famiglia e procuratore, che il PSG poteva garantirgli di vincere in Europa. Questo ha fatto sì che andasse in quella squadra. È dispiaciuto a tutti, da chi l’ha scoperto a chi non l’ha perdonato».