Filippo Galli: «I tifosi del Milan devono evitare una cosa»

Filippo Galli, ex calciatore del Milan, ha commentato la situazione dei rossoneri dopo la pesante sconfitta con il Sassuolo

Intervenuto sul proprio sito La Complessità del Calcio, Filippo Galli ha commentato il momento del Milan:

«Anche la tifoseria non dovrà lasciarsi andare a catastrofismi o, peggio ancora, a processi facili nei confronti degli anelli deboli. Additare Tizio o Caio quali responsabili del periodo negativo non è l’esercizio adatto a risalire in un momento in cui anche pilastri come Hernandez, Tonali e Leao sembrano lontani dal loro miglior rendimento».