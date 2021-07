FIGC e Lega Serie A insieme per salvare il calcio: partono le richieste al Governo

La FIGC e la Lega Serie A lavorano per cercare di salvare il calcio e di uscire dalla crisi in cui si è entrati da quando la pandemia si affacciata nel mondo intero. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, nella giornata di ieri Gravina e Dal Pino hanno avuto un incontro in video-call con Valentina Vezzali, sottosegretaria allo Sport, mostrando uno studio che riporta i numeri del calcio in Italia prima e dopo la crisi.

FIGC e Lega chiedono al Governo importanti aiuti per andare avanti. Misure, principalmente a livello fiscale, per alleggerire i conti dei club; dal credito d’imposta al dilazionamento dei pagamenti dell’Irpef. Ma anche il ripristino delle sponsorizzazioni derivanti dalle scommesse. Oggi ci sarà un nuovo contatto tra le parti, con Gravina e Dal Pino che continueranno a spingere anche sulla riapertura totale degli stadi.