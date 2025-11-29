FIFA, rivoluzione pronta: stop ai simulatori, chi si infortuna esce per 2 minuti! Al via la sperimentazione in Coppa d’Arabia

FIFA, nuova regola per velocizzare il gioco e combattere le perdite di tempo: se entrano i medici, il giocatore resta fuori per 120 secondi

Una vera e propria rivoluzione regolamentare è pronta a scuotere il mondo del calcio. La FIFA ha annunciato una novità destinata a far discutere: il giocatore infortunato che necessiti dell’ingresso dello staff medico per le cure in campo dovrà obbligatoriamente abbandonare il terreno di gioco per una durata minima di due minuti.

L’obiettivo dei vertici mondiali è chiarissimo: velocizzare il gioco e combattere drasticamente le perdite di tempo e le simulazioni tattiche che spesso spezzettano i match nei momenti cruciali.

Questa nuova norma non rimarrà solo sulla carta, ma verrà messa subito alla prova sul campo: la fase di sperimentazione partirà ufficialmente durante la prossima Coppa d’Arabia. Se il test darà esiti positivi, il calcio potrebbe cambiare per sempre, costringendo le squadre a ripensare la gestione dei “finti” infortuni per non lasciare i compagni in inferiorità numerica.