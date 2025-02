Feyenoord Milan, Conceicao in campo nuovamente con il 4-4-2: la probabile formazione rossonera. Le ultimissime notizie sul match

Questa sera andrà in scena la sfida d’andata dei play-off di Champions League tra il Feyenoord e il Milan. Tra circa 10 ore i rossoneri scenderanno in campo: di seguito le ultimissime sulla probabile formazione che sceglierà Sergio Conceicao. 4-4-2 in vista per il tecnico portoghese.

MILAN (4-4-2): Maignan; Walker, Pavlovic, Tomori, Theo Hernandez; Pulisic, Reijnders, Fofana, Leao; Joao Felix, Gimenez. Allenatore: Conceicao.