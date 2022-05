Festa scudetto Milan: arriva il veto di Pioli su Cagliari-Inter. Il tecnico rossonero vuole tutti sul pezzo

Come riporta questa mattina La Gazzetta dello Sport in casa Milan è assolutamente vietato pensare alla festa scudetto. Nulla è stato organizzato, neppure un rito collettivo davanti alla tv in caso di vittoria a San Siro con l’Atalanta.

Pioli non vuole sentire parlare di Cagliari- Inter, i dirigenti dell’area tecnica Maldini e Massara neppure e i giocatori sono concentratissimi. L’ordine è: non dare segnali diversi, non cambiare una mac- china organizzativa che ha funzionato bene finora.