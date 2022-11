Ferrieri Caputi ammette: «Voglio arrivare ad arbitrare ai Mondiali»

Maria Sole Ferrieri Caputi, primo arbitro donna in Serie A, ha ammesso di voler arrivare ad arbitrare ai Mondiali: le sue parole

Intervistata dall’ANSA, Maria Sole Ferrieri Caputi ha dichiarato:

«I miei obiettivi? Vorrei arrivare il più in alto possibile, oggi al Mondiale ci sono tre donne fra arbitri e assistenti, sogno di arrivare lì e rendere sempre più normale la presenza femminile in questo settore. Il criterio che chiedo di rispettare è quello di giudicarmi come arbitro e non come arbitro donna, concentrarsi sulla prestazione arbitrale e non sugli atteggiamenti».