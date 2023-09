Ferrara: «Roma in balia del Milan, Leao sta diventando leader»

Ciro Ferrara intervenuto ai microfoni di Dazn ha commentato la vittoria del Milan contro la Roma. Le sue parole

«Leao ha fatto una gran gol, sta diventando un leader, credo che poi i giocatori del Milan andranno in Nazionale carichi grazie a questa vittoria e torneranno carichi perchè li aspetta una partita importante, il derby è sempre importante a livello cittadino. La Roma è stata decisamente in balia del Milan, superiore nettamente anche fisicamente. Non c’è mai stata una vera e propria reazione»