Ferguson Milan, l'obiettivo di mercato rivela: «I rossoneri mi hanno impressionato e sul futuro...»

Ferguson Milan, l’obiettivo di mercato rivela: «I rossoneri mi hanno impressionato ma…». Le parole del giocatore

Il centrocampista del Bologna e obiettivo del calciomercato Milan Ferguson ha analizzato l’attuale stagione e parlato del futuro al Corriere di Bologna.

PAROLE – «Tuttocampista? Credo mi si addica alla perfezione. Mi piace attaccare, segnare, ma anche difendere e dare una mano alla squadra. Seguire strade diverse. La mia posizione preferita è la mezzala, il numero 8 è capace di fare box to box. Della Serie A mi hanno impressionato Inter, Juventus e Milan. Ma siamo in grado di batterli. Con il Bologna voglio l’Europa: possiamo giocarcela contro tutti. Sarebbe bellissimo fare la Champions con il Bologna. Non penso troppo avanti, mi godo il momento, anche se vorrei giocare in Premier League un giorno».