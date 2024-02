Ferguson Milan: possibile maxi operazione con il Bologna, la richiesta del club

Il calciomercato Milan potrebbe essere coinvolto in un maxi operazione con i Bologna: in lista anche Ferguson

Tra i giocatori che si stanno mettendo in evidenza con la maglia del Bologna non c’è solo Zirkzee ma anche Ferguson. In estate potrebbe esserci una maxi operazione con il calciomercato Milan.

I rossoneri hanno sulla loro lista sia l’attaccante ma anche il centrocampista. Oggi la valutazione che il club emiliano fa del suo cartellino, forte di un contratto in scadenza a giugno 2027 con opzione di un altro anno, è di non meno di 25 milioni. Il Milan continua ad osservare e studiare, Ferguson non smette di incantare e crescere, così come la sua valutazione.