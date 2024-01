Ferguson Milan, parte l’assalto allo scozzese! Il piano del club

Ferguson Milan, parte l’assalto al centrocampista scozzese! Il piano del club rossonero per questa sessione di mercato

In caso di uscita di Krunic (si attende in queste ore il rilancio da parte del Fenerbahce per il centrocampista bosniaco), il Milan potrebbe gettarsi su un nuovo mediano da regalare a Pioli.

L’idea in casa rossonera porta a Ferguson del Bologna: lo scozzese, infatti, potrebbe essere un profilo valido su cui dirottare parte dei soldi a disposizione del club in questa sessione di mercato. Lo scrive Tuttosport.