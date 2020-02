Femminile, Milan-Inter 2-1: le rossonere vincono anche questo derby!

Segui Milan femminile- Inter LIVE con la cronaca testuale del match della tredicesima giornata, tabellino, formazioni a cura di MN24

Altra vittoria su tre gare disputate del Milan femminile in stagione contro l’Inter. Questa volta è da una rimonta che nasce il successo rossonero: vantaggio delle ospiti al minuto 51 con Bartonova; pareggio della Bjorg (ancora in gol) ma è un minuto più tardi che la partita cambia: Merlo commette un fallo da rigore e viene espulsa, dal dischetto si presenta Valentina Giacinti che però sbaglia dagli undici metri. Da grande attaccante però il capitano rossonero non si lascia abbattere dall’errore e al minuto 79 gira in rete un cross dalla destra della Bergamaschi.

Cronaca testuale del match

Finisce qui, le rossonere di aggiudicano anche il derby di ritorno di Serie A femminile in rimonta con il risultato di 2-1

4 minuti di recupero

89’ Giallo per Marinelli per fallo sulla Conc

Terzo cambio dell’Inter: esce Tarenzi entra Van Kerkhoven

82’ Terzo cambio del Milan: fuori Bergamaschi dentro Vitale

79’ GOOAALL DEL MILLAANNN: Giacinti si fa perdonare dopo l’errore dal dischetto e segna un bel gol alle spalle di Aprile dopo un cross dalla destra della Bergamaschi

70’ RIGORE SBAGLIATO DALLA GIACINTI: il capitano del Milan femminile sbaglia malamente il rigore calciando rasoterra la palla che finisce fuori a lato del palo sinsitro. Aprile pareva esserci.

69’ RIGORE PER IL MILAN E MERLO ESPULSA: la numero 13 la prende di mano in area di rigore e ottiene la seconda ammonizione

68’ GOAAAL DEL MIILAAAAN: Bjorg segna una bellissima rete dopo il passaggio a mezza altezza in verticale della Giacinti. L’islandese lascia rimbalzare la palla e poi tira

65’ Rinaldi di testa dopo il cross dalla trequarti di Hovland: facile presa per Aprile

61’ Secondo cambio per l’Inter: fuori Heroum dentro Mauri

61’ Giallo alla Bartonova per fallo sulla Rinaldi

59’ Primo cambio per l’Inter: esce Brustia e di entra Yorley

55’ Cross-tiro della Heroum che sorprende Aprile ma la palla esce di poco sopra la traversa

55’ Primo cambio per il Milan: entra Rinaldi ed esce Begic

51’ GOL dell’Inter dagli sviluppi di un calcio d’angolo: palla al lato e cross che diventa gol e vantaggio per l’Inter

46’ Inter pericolosa subito con la Marinelli: percussione dalla destra e tiro bloccato dalla Korenciova

46’ Iniziato secondo tempo

45’+1 Finisce qui il primo tempo

1 minuto di recupero

42’ Merlo ammonita per fallo da dietro in ritardo sulla Giacinti

37’ Begic sere sulla destra la Giacinti che si accentra e tira una botta: palla che sfiora il palo

33’ Punizione battuta dalla Tucceri che pesca Hovland: Aprile salva tutto sostenuta dal palo

32’ Giallo alla Alborghetti per fallo sulla Bergamaschi

30’ Jane per Giacinti che si trovava in ottima poszione: tutto fermo per off-side

26’ Bjorg non stoppa bene la palla in movimento dopo il lancio lungo ella Conc: Aprile gestisce la palla e spazza

21’ Che errore a porta vuota della Begic: Giacinti serve un cross rasoterra che supera Aprile e la numero 45 rossonera sbaglia clamorosamente svirgolando la palla

20’ L’Inter prende coraggio e alza il pressing e il possesso palle. Rossonere portate a diversi errori in fase di disimpegno

11’ Angolo della Tucceri e Heroum colpisce di testa: palla fuori sopra la traversa

8’ Korenciova salva tutto: lancio lungo nero azzurro che pesca Marinelli. La numero sette salta la Tucceri ma il portiere rossonero para, sulla respinta la Tarenzi tira a botta sicura e Korenciova respinge ancora

4’ Bjorg tutta sola tira da fuori invece di entrare nell’area: palla malamente out. Azione partita dai piedi di Giacinti e Begic

3’ Botta da fuori rasoterra di Jane che esce a lato del palo

1’ Giacinti subito giù per un colpo ricevuto in faccia dopo uno scontro di gioco

1’ Inizia la partita

Formazioni ufficiali di Milan-Inter

Milan femminile – (4-3-2-1) Korenciova; Bergamaschi, Hovland, Fusetti, Tucceri; Heroum, Jane, Conc; Bjorg, Giacinti; Begic. All. Ganz

Inter women – (3-4-3) Aprile; Merlo, Auvinen, D’Adda; Pandini, Alborghetti, Brustia, Bartonova; Baresi, Tarenzi, Marinelli. All. Sorbi