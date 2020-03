Femminile, la finale di Champions del 2022 si giocherà in Italia

La finale di Champions League femminile si disputerà in Italia nel 2022: ecco l’impianto designato dalla commissione di Nyon

Calcio femminile, si giocherà a Torino la finale di Champions League edizione 2021-2022: a deciderlo è stato il comitato esecutivo della UEFA, in queste ore riunitosi a Nyon. L’impianto selezionato per disputare l’evento sarà l’Allianz Stadium, dove da ormai 9 anni si è trasferita la Juventus.

Un occasione da non perdere per il Milan di Maurizio Ganz che già quest’anno ambisce alla qualificazione alla prossima competizione. Le rossonere torneranno in campo il prossimo 21 marzo per sfidare proprio la Juventus in campionato.