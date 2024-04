Felipe Anderson Milan, può arrivare a zero: LUI sarà decisivo per superare la concorrenza NOVITÀ

Felipe Anderson Milan, può arrivare a zero: LUI decisivo per superare la concorrenza. La NOVITÀ sul calciomercato rossonero

Tra i nomi più in voga per quanto riguarda la prossima sessione di calciomercato c’è sicuramente quello di Felipe Anderson che lascerà la Lazio a parametro zero.

Come riportato da Il Messaggero, il calciomercato Milan si sta muovendo per l’attaccante brasiliano che piace anche alla Juventus. I rossoneri stanno cercando di avvicinarsi a Felipe Anderson tramite Zlatan Ibrahimovic che vorrebbe portarlo a Milanello nella prossima stagione.