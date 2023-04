Fattore Leao: la statistica in vista della Roma

Domani pomeriggio il Milan affronterà la Roma in campionato. Un fattore decisivo potrebbe essere Leao, la statistica

è a quota 12 reti in campionato, per il classe 1999 è già la miglior stagione a livello realizzativo in Serie A. Se al conteggio si aggiungono gli assist, sono 18 le partecipazioni attive del portoghese, solo una in meno rispetto alle 19 dello scorso campionato (11 gol, 8 passaggi vincenti). Progressione palla al piede e tiro in porta, uno dei pezzi forti del parco giocate di Rafa: Leão è primo nei cinque principali campionati europei per tiri a seguito di una progressione palla al piede (41) e in questa particolare situazione di gioco ha realizzato cinque gol.