Fattore De Ketelaere: i numeri del 2022 e gli obiettivi per il 2023

In questi mesi con la maglia rossonera ha collezionato 13 presenze di cui 5 da titolare per un totale di 577′ giocati. Non ha realizzato nessuno gol, appena 4 occasioni create e 1 assist per Leao in Milan Bologna. Per il 2023 Pioli, il club e tutti i tifosi rossoneri si augurano un netto miglioramento. Il belga ha le qualitĂ per riuscirci e la fiducia di allenatore, dirigenza e compagni certo non gli manca. Ora al campo la risposta magari giĂ a partite da qualche spezzone di gara che Pioli potrebbe concedergli nell’amichevole del 30 dicembre contro il Psv.