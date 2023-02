Fattore Babb: contro la Fiorentina l’ennesima parata decisiva

Il Milan Femminile ha battuto la Fiorentina qualificandosi in semifinale di Coppa Italia. Un successo arrivato grazie anche a Babb

Il Milan Femminile ha battuto la Fiorentina qualificandosi in semifinale di Coppa Italia. Un successo arrivato grazie anche alle parate di Babb.

L’olandese infatti ha salvato il risultato in più di un’occasione ma soprattuttoil più imporante è stato l’intevento al 93′ strepitoso in allungo con il piede, che ha permesso a Bergamaschi e compagne di accedere alle semifinali contro la Roma dell’ex Giacinti.

Il gol subito ieri, il primo in stagione dopo 4 partite, è un neo che non ne ha compromesso ne la prestazione ne l’affidabilità di una ragazza che pur agendo da seconda alla titolare in campionato Giuliani si è fatta sempre trovare pronta. Anche Ganz a fine partita ne ha lodato i meriti:

«Ha fatto il suo mestiere non è la prima volta che lo fa, due anni fa ci ha fatto qualificare in Champions a Sassuolo con una grande prestazione»