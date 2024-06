Hummels Milan, il difensore VUOLE la Serie A ma lo scenario ha del CLAMOROSO: quel club è in pressing

Hummels-Milan, il difensore vuole sbarcare in Serie A ma i rossoneri sono più lontani: c’è la Roma in forte pressing sul centrale

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, con ogni probabilità Mats Hummels, difensore centrale che sta per lasciare a parametro zero il Borussia Dortmund dopo 13 stagioni, non sbarcherà nel calciomercato Milan nonostante la voglia del tedesco di arrivare in Serie A.

Sul centrale è forte l’interesse della Roma che ha intenzione di mettere sul piatto un biennale con opzione per il terzo anno a circa 3 milioni di euro, bonus inclusi.