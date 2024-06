Calciomercato Milan, SVOLTA Fofana! Comunicazione al calciatore, non se lo aspettava NESSUNO

Calciomercato Milan, svolta Fofana! I rossoneri hanno comunicato all’agente del ragazzo di considerarlo un’alternativa

Come riportato da Sport Mediaset, il calciomercato Milan ha preso una decisione molto precisa in merito a Fofana, centrocampista del Monaco in scadenza a giugno del 2025 e seguito dai rossoneri per la prossima stagione.

Il Diavolo ha comunicato all’agente di considerarlo un’alternativa a Wieffer, primo obiettivo del club. La valutazione dei francesi è di 25 milioni di euro. Prossime settimane decisive per capire come andrà a finire.