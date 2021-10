Fantacalcio Milan, sorprese e delusioni: i migliori rossoneri fino ad ora

I migliori giocatori del Milan in questo inizio di Fantacalcio. Tante gioie ma anche alcune delusioni per i fantaallenatori

Sono tanti i giocatori del Milan su cui i fantaallenatori hanno puntato nel loro Fantacalcio. Sicuramente tante gioie visto il grande inizio di stagione della squadra di Pioli, ma anche qualche delusione. Tra queste rientra sicuramente Franck Kessiè, che dopo la meravigliosa stagione passata, è partito un po’ in ombra in quella corrente con un rigore sbagliato, uno segnato ed una fantamedia del 6.

Non possono essere contenti anche quelli che hanno scommesso sul jolly Florenzi, che tra scarsa forma ed anche l’attuale infortunio conta solo 5 presenze ed una fantamedia del 5,88. È ancora decisamente presto invece per Ibrahimovic, che ha comunque all’attivo un gol nei pochi minuti giocati fin qui. Certo, la sua tenuta fisica rappresenta un punto di domanda soprattutto per coloro che hanno puntato tutto su di lui nel loro reparto offensivo.

Tra le note liete ci sono sicuramente Rafael Leao (3 gol, 1 assist, fantamedia 7,81) e Brahim Diaz (3 gol, 1 assist, fantamedia 8,01), punti cardine fin qui dell’attacco rossonero. Dal portiere Maignan (solo 5 gol subiti in 7 partite) fino al devastante Theo Hernandez (1 gol, 2 assist, fantamedia 7,07) il pacchetto difensivo del Milan è una garanzia. Infine spicca lo straordinario rendimento di Sandro Tonali a centrocampo (2 gol, 1 assist, fantamedia 7,71). Un bel colpo, soprattutto per chi all’asta se lo è portato a casa a prezzo di saldo.