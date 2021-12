Faivre Milan, il ds del Brest: «Pronti a studiare un’offerta»

Il direttore sportivo del Brest Grégory Lorenzi, intervistato da l’Equipe ha parlato del futuro di Faivre in ottica cessione

Il direttore sportivo del Brest Grégory Lorenzi, intervistato da l’Equipe ha parlato del futuro di Faivre in ottica cession. Ecco le sue parole:

«Non abbiamo fretta, la nostra volontà è quella di chiudere insieme la stagione, per poi valutare le proposte in estate. E lui non ha espresso il desiderio di andare via. Ma se dovesse esserci un’opportunità la studieremo. La nostra priorità resta quella di valutare la sua situazione solo a fine stagione»