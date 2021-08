Faivre, convocato dal Brest ma non partirà con la squadra: addio vicino

Faivre, convocato dal Brest per la sfida da domani, ha chiesto di non partire con la squadra. Sempre più vicino il suo arrivo al Milan

Stando alle notizie degli ultimi istanti Romain Faivre, stella del Brest, sarebbe stato convocato da mister Dall’Oglio per la trasferta di domani contro lo Strasburgo, ma avrebbe chiesto (e ottenuto) il permesso per non partire con la squadra.

Centrocampista francese che vuole solo il Milan, e di conseguenza i rossoneri nelle prossime ore proveranno a chiudere la trattativa. L’addio sembra ormai cosa fatta, ora non resta che concretizzare l’affare.