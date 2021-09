Fair Play Finanziario, Ceferin deciso: aiuti a chi è uscito dalla Superlega

Anticipazioni riportate dal Corriere dello Sport sul nuovo Fair Play Finanziario attuato dalla UEFA per il prossimo futuro. Cambiano le regole sui bilanci con il nuovo piano di Ceferin che in realtà sembra aumentare il divario tra grandi e piccole.

Tetto posto al 65-70% dei ricavi per ingaggi e mercato e norme su misura, con alcune agevolazioni, per chi ha detto no alla Superlega. Verranno dunque anche “incoraggiate” le sponsorizzazioni fatte in casa, senza ricorrere a terzi per incoraggiare la sostenibilità interna.