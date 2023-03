Fagioli: «Contento delle italiane in Champions, ora tocca a noi»

Il centrocampista della Juventus Nicolò Fagioli parla così del percorso delle squadre italiane in Champions League

Il centrocampista della Juventus Nicolò Fagioli parla così del percorso di Milan, Inter e Napoli in Champions League. Le sue dichiarazioni nel prepartita del match con il Friburgo.

PRESSIONE – «Non la sentiamo, siamo contenti delle italiane che si sono qualificate in Champions, ora tocca a noi in Europa League per dare risalto al calcio italiano.»