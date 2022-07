Faggiano: «Maldini e Massara precursori, gli ho fatto i complimenti». Le dichiarazioni del ds della Sampdoria

Daniele Faggiano, direttore sportivo della Sampdoria, ha parlato così di Maldini e Massara: le sue dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport.

MALDINI E MASSARA – «Quando il Milan non ha rinnovato determinati giocatori ho chiamato Maldini e Massara per fargli i complimenti, sono stati dei precursori. Ora si è capito che i giocatori possono andare pure a scadenza, i giocatori in Italia, Europa e mondo sono tanti».