Fabregas sulla lotta scudetto: «L'Inter è superiore alle altre ma...» - VIDEO

Fabregas sulla lotta scudetto: «L’Inter è superiore alle altre ma…» . Il VIDEO con le parole dell’allenatore del Como

Cesc Fabregas ha parlato della lotta scudetto, in cui è interessata anche il Milan, ospite del Golden Boy 2023.

LOTTA SCUDETTO – «La Serie A è sempre molto competitiva, in questo momento per me l’Inter è superiore alle altre, sono una squadra veramente forte, molto ben organizzata e che sta lavorando insieme da tre anni e per me sono i favoriti».

