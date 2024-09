Ravezzani SICURO: «Milan? Non andrà OLTRE questo risultato». Poi PREDICA prudenza sull’Italia di Spalletti

Fabio Ravezzani, noto giornalista, ha fatto il punto sulla griglia Serie A: Milan non oltre il quarto posto Champions

Fabio Ravezzani, direttore di Telelombardia, è intervenuto in esclusiva a Juventusnews24.com. Le dichiarazioni del giornalista sui principali temi del momento in casa bianconera, dal campo al calciomercato Juve.

La rivoluzione sul mercato ha consegnato a Thiago Motta una squadra già da Scudetto? Qual è la sua “griglia” di inizio stagione?

«La mia griglia è abbastanza scontata: Inter, poi io metterei la Juve, poi il Napoli ed il Milan. Non credo molto nell’Atalanta, che continua a vendere i giocatori più importanti. E poi via via le altre».

Infine sulla Nazionale, che esce “rigenerata” dopo Francia e Israele. Spalletti è l’uomo giusto per tornare ai vertici?

«Io aspetterei a dire che l’Italia è rigenerata. Con la Francia la partita è diventata facile, con Israele non è che abbiamo fatto una partita memorabile. Anche agli Europei eravamo arrivati convinti di avere un gran gioco, quindi ci vuole cautela. Su Spalletti il punto è che per fare una Nazionale vincente servono idee chiare, che Spalletti non ha avuto agli Europei. E soprattutto serve avere un rapporto proficuo coi calciatori. Lui era riuscito ad irritare tutta la squadra. Mi sembra adesso che abbia invece l’atteggiamento giusto, un po’ più umile, e ripartiamo da questo. Poi vediamo».

