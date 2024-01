Caressa sul Milan: «Mi lascia sempre una sensazione particolare. Sembra sul punto di fare questa cosa»

Fabio Caressa, noto giornalista, ha commentato il momento del Milan dopo la vittoria sul campo dell’Udinese

Intervenuto a Sky, Fabio Caressa ha parlato così del Milan:

PAROLE – «La partita di Udine è un po’ la storia del Milan. Quando il Milan in questi anni si è trovato ad un passo dal baratro si è sempre tirato fuori, anche agilmente in certi casi, come ha fatto ieri nel finale contro l’Udinese. È una squadra che evidentemente queste caratteristiche, ovvero di reagire nelle difficoltà. Mica è una cosa da poco. Secondo me gliela trasmette Pioli, che trasmette anche tranquillità. Credo che sia un suo punto di forza. E tranquillità non lo dico in senso negativo, è importante essere tranquilli nei momenti negativi, non perdere la testa. Questo secondo me Stefano (Pioli, ndr) ce l’ha molto. E questo ha permesso al Milan di tenersi in linea di galleggiamento per il terzo posto, però attenzione. Questa mi sembra sempre una squadra che è sul punto di fare un salto di qualità importante. La distanza da Inter e Juventus è tanta, però non si sa mai se per esempio Leao miracolosamente si rimette a giocare. Anche ieri ha fatto due tre strappi ma è la continuità nei novanta minuti che non riesce a trovare da inizio stagione».