Capello: «Milan-Napoli è stato uno spot per il calcio…». Le parole dell’ex tecnico rossonero sulla sfida di Champions League

Fabio Capello ha parlato ai microfoni del Corriere della Sera della sfida Champions tra Milan e Napoli. Ecco le parole dell’ex tecnico rossonero:

«È stata una vera sfida internazionale, giocata a ritmo altissimo, con velocità, intensità, qualità. Uno spot per il calcio e che a proporlo siano state due nostre squadre inorgoglisce. Ritorno? 50 e 50 e non per essere diplomatico. Penso davvero che sia tutto ancora aperto. Il Napoli ha la forza e la qualità per ribaltarla. Credo che l’assenza di Kim, per una squadra che dovrà attaccare, sia più pesante di quella di Anguissa. Il Milan dovrà essere bravo e coraggioso a ripartire e sfruttare gli spazi»