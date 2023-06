Capello: «Critiche di Sacchi a Inzaghi? Penso questo»

Fabio Capello, ex tecnico del Milan, ha parlato delle critiche rivolte da Arrigo Sacchi a Simone Inzaghi: le sue dichiarazioni

Durante l’intervista a Repubblica, Fabio Capello, ex tecnico del Milan, ha parlato così delle critiche rivolte da Sacchi a Simone Inzaghi:

«Fa bene Inzaghi a non rispondere. Non c’è un solo modo giusto di giocare. Perché fare 20 passaggi se ne bastano 3? L’importante è mettere i giocatori in condizione di rendere».