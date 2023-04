Capello critica Pioli: un aspetto non l’ha convinto

Fabio Capello, ex allenatore rossonero, ha criticato Stefano Pioli per il troppo turnover nella gara contro l’Empoli

Intervistato dal Corriere della Sera, Fabio Capello ha parlato così di Stefano Pioli, tecnico del Milan:

«Bisognerebbe chiederlo ai due allenatori. Pioli contro l’Empoli ha cambiato 5 giocatori, il cinquanta per cento di quelli di movimento, forse sono un po’ troppi. E nell’Inter chi ha fatto la differenza in Coppa, dovrebbe riuscire a ripetersi anche in campionato: è facile giocare solo le partite affascinanti».